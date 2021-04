Canadi: “Wir sind an Swete gescheitert, nicht an Hartberg”

Nach dem 1:2 gegen den TSV Hartberg findet Altach-Trainer Damir Canadi wenig Gründe, seiner Mannschaft trotz der Niederlage große Vorwürfe zu machen. Vielmehr lobt Canadi die Leistung des gegnerischen Tormanns Rene Swete.

“Ich habe gerade der Mannschaft in der Kabine gratuliert. Wir haben unseren Spielplan wirklich gut durchgebracht. Wir waren eben in zwei Situationen unaufmerksam. Wir hatten auch drei, vier hervorragende Torchancen. Wir sind heute an Swete (Rene, Anm.) gescheitert, nicht an Hartberg. Das muss man klar so sagen”, sagte Canadi.

Hartberg – Altach: Die Highlights im Video