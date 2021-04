Canadi: “Zufriedenheitsmodus stimmt nachdenklich”

Der SCR Altach befindet sich mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen im Aufwind. Mit einem Sieg gegen die SV Ried könnten die Vorarlberger unter Umständen im Idealfall auf den zweiten Rang der Qualifikationsgruppe vorrücken. Auch im Innviertel will Coach Damir Canadi mit einem kompakten System zum Erfolg kommen.

“Wie haben eine gute Organisation reinbekommen und sind dadurch kompakt geworden”, schildert der SCRA-Betreuer.

Doch nur mit guten Resultaten will sich mit die Mannschaft nicht zufrieden geben: “Auch wenn das Ergebnis stimmt, war die Leistung nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist, was mich eher nachdenklich stimmt, wenn die Mannschaft vielleicht in einen Zufriedenheitsmodus geht. Das haben wir diese Woche auch klar angesprochen.”