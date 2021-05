Canadiens schaffen es trotz Niederlage ins NHL-Play-off

via

Die Montreal Canadiens haben das NHL-Duell mit den Edmonton Oilers am Montagabend (Ortszeit) zwar letztlich verloren, dennoch dürfen sich die “Habs” über die Teilnahme am Play-off freuen. Montreal schaffte dank des Unentschiedens nach regulärer Spielzeit die Qualifikation, die Oilers gewannen schließlich mit 4:3. Den Siegtreffer besorgte Connor McDavid in der dritten Minute der Verlängerung.

Eishockey-Ergebnisse der NHL vom Montag: Chicago Blackhawks – Dallas Stars 4:5 n.V., Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 4:2, Nashville Predators – Carolina Hurricanes 5:0, Montreal Canadiens – Edmonton Oilers 3:4 n.V., Boston Bruins – New York Islanders 3:2 n.V., Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 4:0, Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 1:3, Los Angeles Kings – St. Louis Blues 1:2 n.V., Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 1:2

