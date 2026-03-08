Canucks verlieren mit Rossi bei Jets

Die Vancouver Canucks haben nach Ende ihrer Niederlagenserie in der National Hockey League (NHL) keinen zweiten Sieg in Folge nachlegen können.

Am Tag nach seinem 6:3 bei den Chicago Blackhawks musste sich das Ligaschlusslicht mit dem Österreicher Marco Rossi bei den Winnipeg Jets mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Der 24-jährige Vorarlberger blieb ohne Scorerpunkt und hält nach 31 Saisoneinsätzen weiter bei sechs Toren und zwölf Assists.

Für Rossi war es der sechste Einsatz nach seiner fast zweimonatigen Pause wegen einer Beinverletzung. Die Canucks kassierten trotz zweimaliger Führung die achte Niederlage in den jüngsten neun Partien. Matchwinner für die noch um den Play-off-Einzug kämpfenden Jets war Josh Morrisey nach 1:49 Minuten der Verlängerung. Teamkollege Mark Scheifele kam auf einen Treffer und zwei Assists. US-Olympiaheld Jack Hughes führte die New Jersey Devils mit drei Toren zu einem 6:3-Heimsieg gegen die New York Rangers.

