Capello kritisiert Milan-Trainer Pioli: „Er muss sich hinterfragen“

via

via Sky Sport Austria

Die Leistung von AC Milan beim Derby della Madonnina im Halbfinal-Hinspiel der Champions League missfiel der italienischen Trainerlegende Fabio Capello. Mit 0:2 verlor Milan das dritte Stadtduell gegen Inter in Folge, Edin Dzeko (8.) und Henrikh Mkhitaryan (11.) sorgten für die frühe Entscheidung zugunsten der Nerazzurri.

Für den 76-Jährigen war die Leistung der Rossoneri vor allem in der ersten Hälfte nicht zufriedenstellend. „In den letzten drei Duellen gegen Inter kassierte Milan immer Gegentore in der ersten Hälfte und schaffen es nicht, zurückzukommen“, so Capello bei Sky Italia.

„Pioli muss sich für das Rückspiel etwas Anderes einfallen lassen (…) Der Trainer und die Spieler müssen sich hinterfragen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, so der ehemalige Milan-Trainer.