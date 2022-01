Capitals gegen VSV auch nicht am Sonntag

Die bereits um einen Tag verschobene Partie der ICE Hockey League zwischen den Vienna Capitals und dem VSV findet auch am Sonntag (geplant war 16.00 Uhr) nicht statt. Die Capitals hätten sich aus gesundheitlichen Gründen selbst für „nicht spielfähig“ erklärt, gab die Liga am Samstag bekannt. Über die weitere Vorgehensweise werde nun die Covid-Sonderkommission der Liga entscheiden.

Die Capitals waren bereits am Freitagabend bei Olimpija Ljubljana (4:5 n.V.) stark ersatzgeschwächt angetreten. Die Wiener wollten laut eigenen Angaben bereits diese Begegnung verschieben, die Liga lehnte den Antrag demnach aber ab. Der Club berichtete am Samstagnachmittag von mittlerweile sechs Coronafällen. Vier Spieler waren bereits vor dem Spiel in Ljubljana positiv, bei zwei weiteren hätte sich seither der Verdacht bestätigt.

In Slowenien fehlten den Capitals insgesamt acht Stammspieler, dennoch holten sie noch einen Punkt. Dass die Covid-Sonderkommission erst am Sonntagvormittag über das VSV-Spiel entscheiden wollte, sorgte beim Hauptstadtclub für Unverständnis. „Es geht um die Gesundheit unserer Spieler, aber auch um die Gesundheit der Spieler des EC VSV“, betonte Franz Kalla, der General Manager der Capitals. „Diese ist das höchste Gut und dies gilt es zu schützen.“

Mit der Entscheidung, sich für „unfit to play“ zu erklären, kamen die Wiener der Liga zuvor. Man habe sie auch aus Respekt vor Fans, Sponsoren, Gegner und Mitarbeitern getroffen. „Diese gilt es über eine Durchführung oder Absage rechtzeitig zu informieren und nicht erst wenige Stunden vor dem Spiel“, meinte Kalla. Zudem wäre der VSV bereits am Samstag angereist. Somit würden laut Kalla auch „unnötige Kosten sowie Reisestrapazen“ für die Kärntner vermieden werden.

Laut Angaben der Wiener habe die Empfehlung der Liga-Ärztekommission bereits vor dem Spiel in Ljubljana gelautet, dass bei vier plus einem weiteren bestätigen Corona-Fall die Partie zu verschieben wäre. Die positiv bestätigten Testergebnisse der beiden Verdachtsfälle in Reihen der Capitals langten laut Clubangaben jedoch erst während des Spiels bzw. am Vormittag darauf ein. Kalla: „In Anbetracht der bereits gestern vorliegenden medizinischen Empfehlung und der weiteren bestätigten Fälle in unserer Mannschaft, haben wir keinen Grund gesehen, mit der Entscheidung weiter zuzuwarten.“

