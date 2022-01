Nach zehn Tagen Corona-bedingter Spielpause starten die Vienna Capitals am Dienstag wieder in die heimische ICE Hockey League.

Die Wiener empfangen in Kagran Meister KAC. Allerdings vermeldete der Hauptstadtclub am Montag fünf aktive Corona-Fälle in der Mannschaft. Zusätzlich fehlen Top-Scorer Nicolai Meyer (bei Dänemarks Olympia-Team) und Stürmer Brody Sutter (Unterkörperverletzung). Ihr letztes Ligaspiel hatten die Capitals am 21. Jänner in Laibach bestritten.

(SID)

Beitragsbild: GEPA