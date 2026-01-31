Capitals mit knappem Sieg Richtung ICE-Pre-Playoff

Die Vienna Capitals haben in der 46. Runde der ICE Hockey League mit einem Arbeitssieg einen Schritt Richtung Pre-Playoff getan. Die Wiener gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den Liga-Vorletzten Pioneers Vorarlberg 1:0.

Capitals-Matchwinner waren der kanadische Torschütze Carter Souch (40.) und Goalie Sebastian Wraneschitz mit seinem zweiten Shutout in den jüngsten drei Partien. Die Graz99ers kamen zu einem 4:3-Heimerfolg gegen Schlusslicht HC Innsbruck.

Zwar gingen die Tiroler in Graz durch das Ahornblatt Troy Lajeunesse in Führung (5.), Paul Huber (5.), Jakob Lippitsch (15.) und Manuel Ganahl (30.) drehten die Partie vor ausverkauftem Haus für die Steirer. Stefan Klassek brachte den Underdog noch einmal heran (35.), Marcus Vela sorgte für das letztendlich vorentscheidende 4:2 für die Hausherren (50.). Der Anschlusstreffer von Marcel Witting kam für Innsbruck zu spät (59.). Die Grazer, die bereits für das Playoff qualifiziert sind, schoben sich auf Rang zwei vor – einen Zähler hinter ICE-Leader KAC.

Für die Innsbrucker steht das frühzeitige Saisonende nach dem Grunddurchgang bereits länger fest. Die Pioneers können damit ebenfalls bereits planen, die Top 10 sind für die Vorarlberger realistischerweise nicht mehr erreichbar. Die siebentplatzierten Capitals stehen bei noch fünf ausständigen Partien kurz vor dem Lösen des Pre-Playoff-Tickets.

(APA)/Bild: GEPA