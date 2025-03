Capitals verpassen nach 2:3 bei Fehervar das Viertelfinale

Für die Vienna Capitals ist die Saison beendet. Im Entscheidungsspiel im Pre-Play-off gegen Fehervar kassierten die Wiener am Freitagabend auswärts ein 2:3 (2:2,0:0,0:1). Die Ungarn schafften im „best of three“ damit den zweiten Sieg und buchten den letzten Platz im Viertelfinale der ICE Hockey League. Das Play-off startet am Sonntag.

Die Capitals rannten in der Arena von Szekesfehervar schon im ersten Drittel zweimal einem Rückstand hinterher, konnten aber immer ausgleichen. Verteidiger Jack Dougherty egalisierte im zweiten Versuch die frühe Führung der Ungarn durch Balazs Varga. Sieben Minuten waren da erst gespielt. Mit viel Tempo ging es weiter, wobei Chase Berger (12.) den im zweiten Duell überragenden Tyler Parks im Caps-Tor aus spitzem Winkel zunächst erneut bezwingen konnte. Christof Kromp (19.) gelang kurz vor der ersten Pause aus einem Rebound die Antwort der Wiener.

Parks hielt die Caps dann im Spiel, Fehervar hatte im zweiten Drittel die besseren Möglichkeiten. Einmal war das Team von Head Coach Gerry Fleming dem dritten Tor nahe, Fehervars Goalie Rasmus Reijola zeigte gegen Peter Krieger aber ebenfalls seine Klasse. Fehervar belohnte sich schließlich, Parks rutschte ein Schuss von Chris Brown zwischen die Schoner (42.). Die Partie verlagerte sich in den folgenden Minuten für die Gäste gefährlich einseitig ins Drittel der Capitals. Zwei Strafen gegen die Ungarn brachten die Wiener ins Spiel zurück, im Powerplay wollte der neuerliche Ausgleich aber ebenso nicht fallen wie in der Schlussoffensive mit einem Mann mehr am Eis.

(APA) Foto: GEPA