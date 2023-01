Capitals verpassen Sprung auf Rang sechs – Salzburg siegreich

Die Vienna Capitals haben in der ICE Hockey League den Sprung am KAC vorbei auf Rang sechs verpasst. Der HCB Südtirol gewann am Dienstagabend in Wien mit 4:3 (1:1,2:2,1:0) und hielt damit den zweiten Platz vor Salzburg. Österreichs Meister gewann gegen Fehervar zu Hause mit 4:1 (0:1,2:0,2:0). Im dritten Spiel des Tages schlugen die am Tabellenende liegenden Pioneers Vorarlberg die Graz99ers nach Verlängerung mit 5:4 (0:1,3:0,1:3;1:0).

Die „Caps“ versuchten von Beginn an, das Kommando zu übernehmen. Das 0:1 entgegen dem Spielverlauf konterte Max Zimmer (17.), die Wiener liefen aber auch danach immer wieder einem Rückstand hinterher. James Sheppard hielt die Hausherren mit seinen Treffern zum 2:2 (22.) und 3:3 (37.) aber im Spiel.

Den effizient agierenden Bozenern gelang vor 3.150 Zuschauern auch im Schlussabschnitt durch Angelo Miceli der erste Torerfolg. Die Capitals taten sich danach schwer, Jeremy Gregoire scheiterte bei der besten Möglichkeit an Bozen-Goalie Sam Harvey, ein Wiener Powerplay in den finalen Minuten brachte nichts mehr ein.

Salzburg ließ sich vom 0:1 nach knapp neun Minuten nicht beirren. Paul Stapelfeldt (29.) gelang jedoch erst Mitte des zweiten Drittels der verdiente Ausgleich, Florian Baltram (36.) legte dann erstmals für die Hausherren vor. Nachdem sie ein Powerplay nicht nutzen konnten, stellte Benjamin Nissner (53.) nach Idealpass von Ty Loney dann noch rechtzeitig vor der Schlussphase auf 3:1. Peter Schneider schoss danach noch ins leere Tor.

Guus van Nes entschied die Partie zwischen den Pioneers und den neuntplatzierten 99ers nach 1:49 Minuten der Verlängerung im Powerplay. Die Grazer lagen in der regulären Spielzeit bis 1:13 Minuten vor Schluss voran, ehe Patrick Spannring noch eine Overtime erzwang. Der Niederländer Van Nes traf zum 1:1, zum 2:1 und 4:4 leistete er mit Assists die Vorarbeit. Bei den Steirern verbuchte Andrew Yogan drei Assists.

