Der FC Chelsea steht nach einem 2:0-Sieg über Tottenham im Halbfinal-Hinspiel des englischen Ligapokals mit einem Bein im Endspiel.

Schon in der fünften Minute sorgt Kai Havertz für die Führung der Hausherren. In der 34. Minute die Vorentscheidung: Tanganga will eine Freißstoßflanke per Kopf klären, der Ball springt aber Davies an die Schulter und dann ins Tor.

Das Rückspiel im Tottenham Stadium findet am 12. Jänner statt.

Bild: Imago