Carolina Hurricanes vor Einzug in Stanley-Cup-Finale

Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in das Stanley-Cup-Finale entfernt.

Sie gewannen am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel und führen in der „best of seven“-Serie 3:1. Schon im ersten Drittel sorgten die Hurricanes für die Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen binnen 2:47 Min. Den Schlusspunkt setzte Andrej Swetschnikow mit dem 4:0 ins leere Tor.

Carolinas Goalie Frederik Andersen parierte 18 Schüsse und feierte bereits seinen dritten Shut-out in diesen Play-offs. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen – den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest.

(APA) / Bild: Imago