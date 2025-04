Carolina und Washington erhöhen in NHL-Playoff

Die Carolina Hurricanes und die Washington Capitals haben im Playoff der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im nächsten Spiel „Matchpuck“ zum Aufstieg. Beide Teams siegten am Sonntag in den vierten Spielen der Eastern Conference auswärts mit 5:2 – die Hurricanes bei den New Jersey Devils, die Capitals bei den Montréal Canadiens. Damit führen sie in der „best of seven“-Serie jeweils 3:1, und sie können den Aufstieg beide auf eigenem Eis fixieren.

Der Russe Andrej Swetschnikow leistete mit einem Hattrick die Hauptarbeit für Carolina. Bei den Capitals scorte Brandon Duhaim im Schlussabschnitt zweimal, Washington drehte mit einem 4:0 im letzten Drittel den 1:2-Rückstand noch klar.

Im Westen kam es jeweils zum 2:2-Ausgleich in der Serie. Die St. Louis Blues schafften dies mit einem 5:1-Heimerfolg gegen die Winnipeg Jets und überzeugten im zweiten Drittel mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten. In Edmonton war Deutschlands Star Leon Draisaitl Matchwinner. Er schoss nicht nur das entscheidende 4:3 in der Verlängerung gegen die Los Angeles Kings, sondern hatte davor bei allen drei weiteren Treffern den Assist geleistet.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 1. Runde („best of seven“):

Eastern Conference: New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 2:5. Stand in Serie: 1:3, Montréal Canadiens – Washington Capitals 2:5. Stand 1:3

Western Conference: St. Louis Blues – Winnipeg Jets 5:1. Stand: 2:2, Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:3 n.V. Stand: 2:2

(APA)

Beitragsbild: