Carolina vor Gewinn des Stanley Cups

Den Carolina Hurricanes fehlt in der spannenden Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups.

Die Mannschaft aus North Carolina gewann das fünfte von maximal sieben Spielen gegen die Vegas Golden Knights 4:2 und kann die begehrte Trophäe bereits am Montag zum zweiten Mal nach 2006 gewinnen.

Die Hurricanes hatten die Finalserie am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg in Las Vegas zunächst ausgeglichen. Im fünften Spiel vor eigenem Publikum in Raleigh gingen die Golden Knights, Stanley-Cup-Sieger von 2023, zunächst durch den zweifachen Torschützen Pawel Dorofejew in Führung (7., 54.), ehe Carolina die Begegnung durch den achten Playoff-Treffer von Kapitän Jordan Staal (12.), den ebefalls zweimal erfolgreichen Andrei Swetschnikow (32., 52.) und Sebastian Aho (38.) drehte.

(APA)

Bild: Imago