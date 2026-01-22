Casemiro verlässt United zum Saisonende
Mittelfeldspieler Casemiro verlässt den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United zum Saisonende. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.
Demnach werde der Vertrag des Kapitäns der brasilianischen Nationalmannschaft, der mit United unter anderem 2024 den FA Cup gewonnen hatte, nicht verlängert.
Casemiro (33) war im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme um die 70 Millionen Euro von Real Madrid auf die Insel gewechselt. Bei den Königlichen hatte er gemeinsam mit Toni Kroos und Luka Modric über viele Jahre ein Mittelfeld-Trio gebildet und unter anderem fünf Mal die Champions League gewonnen. Bei den kriselnden Red Devils, für die er in 146 Spielen 21 Tore schoss, konnte er im Anschluss jedoch nur selten an seine Leistungen aus Spanien anknüpfen.
(SID)/Bild: Imago