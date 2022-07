Cavani vor Wechsel nach Spanien

Edinson Cavani steht auf einem Wechsel in die spanische La Liga zum FC Villarreal. Der 35-jährige Torjäger hat sich laut Informationen der Marca bereits telefonisch mit Trainer Unai Emery ausgetauscht – beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Paris Saint-Germain.

Cavani, der zuletzt für Manchester United auflief, wo sein Vertrag im Sommer allerdings nicht verlängert wurde, will mit Blick auf die Winter-WM in Katar weiterhin in einer großen europäischen Liga spielen. Dort trifft Cavani mit Uruguay in Gruppe H auf Portugal, Ghana und Südkorea.

Bevor der Deal fixiert werden kann – Cavani soll wohl einen Zweijahresvertrag bekommen – muss Villarreal allerdings zunächst Paco Alcacer verkaufen oder ausleihen, da das Gelbe U-Boot sonst Probleme mit der Gehaltsobergrenze bekommt. An Alcacer soll Celta Vigo interessiert sein.

Bild: Imago