Cecchinato führt Feld bei ATP-Challenger in Tulln an

via

via Sky Sport Austria

Erstmals ist Tulln Schauplatz eines ATP-Challengers und ist damit nach den ATP-Turnieren in Wien und Kitzbühel sowie dem ebenfalls neuen ATP-Challenger 125 in Salzburg das viertgrößte Herren-Turnier Österreichs. Das von Ronnie Leitgeb und seinem als Turnierdirektor fungierenden Sohn Florian ausgetragene NÖ Open ist mit 88.520 Euro dotiert und hat u.a. den Italiener Marco Cecchinato als topgesetzten Spieler in die Messestadt gelotst. Im Hauptfeld sind auch sieben Österreicher.

Abgesehen von Dominic Thiem sind der kürzlich Vater gewordene Dennis Novak (trifft auf einen Qualifikanten), Sebastian Ofner (ebenso) und Lokalmatador Lucas Miedler (gegen den Deutschen Mats Moraing) am Start. Auch Gerald Melzer versucht sich wieder auf der Tour, und Alexander Erler, der mit Miedler überraschend das Kitzbühel-Doppel gewonnen hatte, ist ebenso am Start. Pech hatten die jungen Wildcard-Spieler Filip Misolic und Lukas Neumayer, die Cecchinato bzw. dem als Nummer zwei gesetzten Jiri Vesely (CZE) zugelost wurden.

Auch der sich langsam von seiner Doppel-Karriere verabschiedende ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer zeigt sich an der Seite seines Bruders Gerald noch einmal auf dem Platz. Der Sieger des Turniers erhält 100 ATP-Zähler und 12.250 Euro Preisgeld.

(APA)/Bild: Imago