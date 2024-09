Celtic-Duo wechselt zur Admira

Ein Duo vom schottischen Erstligisten Celtic Glasgow kickt ab sofort bei Admira Wacker in der ADMIRAL 2. Liga. Die Niederösterreicher sichern sich zwei Talente per Leihe.

Matthew Anderson und Ben Summers spielen in der kommenden Saison in der Südstadt. Der 20-jährige Anderson überzeugte bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler bei der Admira. In 22 Pflichtspielen in der 2. Liga und im ÖFB-Cup kam der Außenverteidiger auf 22 Einsätze. Dabei gelangen ihm ein Tor und sechs Vorlagen.

Neu mit dabei ist Ben Summers. Der offensive Mittelfeldspieler durfte bereits einige Minuten für die Kampfmannschaft von Celtic spielen. Die beiden Leihspieler werden ab Donnerstag zur Mannschaft stoßen.

Stöger von Admira-Neuzugängen überzeugt

„Matthew und Ben sind zwei hochtalentierte Spieler, die bereits in jungen Jahren auf hohem Niveau Erfahrungen sammeln konnten. Matthew hat uns in der letzten Saison schon gezeigt, was in ihm steckt, und wir sind froh, ihn wieder bei uns zu haben. Ben bringt im offensiven Mittelfeld frischen Wind und wird uns in der Gestaltung des Spiels neue Möglichkeiten geben. Wir sind überzeugt, dass beide Spieler unser Team in dieser Saison deutlich weiterbringen werden“, sagt Admira-Sportdirektor und Sky-Experte Peter Stöger.

(red.) / Bild: Admira Wacker