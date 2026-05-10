Celtic gewinnt Old Firm – Titelrennen wieder offen

Celtic Glasgow hat durch einen Sieg gegen den Erzrivalen Glasgow Rangers das Titelrennen in Schottland wieder spannend gemacht. Der Fußball-Traditionsklub gewann das „Old Firm“ im eigenen Stadion nach Rückstand mit 3:1 (1:1) und liegt zwei Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Heart of Midlothian.

Weil Celtic im Saisonfinale am 16. Mai das Überraschungsteam aus Edinburgh empfängt, hat der Titelverteidiger die Meisterschaft wieder in der eigenen Hand. Die Hearts hatten am Samstag nur 1:1 beim FC Motherwell gespielt. Seit 1985 haben Celtic (22 Meisterschaften) und die Rangers (18) den Titel in Schottland immer unter sich ausgemacht.

Die von Danny Röhl trainierten Rangers gingen am Sonntag durch Mikey Moore (9.) in Führung, ehe Hyun-Jun Yang (23.) und Daizen Maeda (53./57.) für Celtic die Wende gelang.

In der Tabelle liegen die Hearts mit 77 Punkten nur noch knapp vor Celtic (76), Röhls Rangers (69) haben keine Chance mehr auf den Titel. Am Mittwoch empfangen die Hearts den FC Falkirk, Verfolger Celtic ist zeitgleich in Motherwell zu Gast.

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