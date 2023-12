Celtic gewinnt zum Europacup-Abschied gegen Feyenoord

Ohne Gernot Trauner verliert Feyenoord Rotterdam das letzte Champions League-Gruppenspiel gegen Celtic Glasgow mit 1:2. Trotz Niederlage steigen die Niederländer in die K.O.-Phase der Europa League um.

In der 33. Minute bringt Kapitän Luis Palma Celtic Glasgow per Elfmeter in Führung. Danach gibt es lange Zeit auf beiden Seiten wenig konkrete Chancen. In der 82. Minute kann Yankuba Minteh zum 1:1 ausgleichen, doch in der 90. Minute bringt Gustaf Lagerbielke Celtic erneut in Front.

Mehr in Kürze!

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Luis Palma (Elfmeter, 33.)

1:1 – Yankuba Minteh (82.)

2:1 – Gustaf Lagerbielke (90.)

