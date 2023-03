Celtics zerlegen Bucks im NBA-Spitzenspiel

via

Die Boston Celtics haben das Prestige-Duell in der NBA mit den Milwaukee Bucks klar mit 140:99 für sich entschieden. Vor allem Jayson Tatum überzeugte am Donnerstag (Ortszeit) mit 40 Punkten.

Für die Bucks, die trotz der Niederlage vor den Celtics blieben, war Basketball-Star Giannis Antetokounmpo mit 24 Zählern der erfolgreichste Schütze im Heimspiel. Unterdessen setzten sich die New Orleans Pelicans gegen die Denver Nuggets 107:88 durch.

Das Play-off-Rennen verspricht damit in den verbleibenden Runden des Grunddurchgangs Hochspannung. Mit dem 39. Saisonsieg zogen die Pelicans an den Los Angeles Lakers und den Minnesota Timberwolves vorbei und stehen wieder auf Rang sieben der Tabelle der Western Conference. Brandon Ingram war mit einem Triple Double (31 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists) für die Pelicans bester Mann auf dem Feld. Die Nuggets setzten ihren Star Nikola Jokic wegen Problemen an der Wade nicht ein.

(APA)/Bild: Imago