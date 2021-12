Cercle Brügge verliert erstmals unter Thalhammer

via

Ex-LASK Coach Dominik Thalhammer muss seine erste Niederlage als Trainer des belgischen Erstligisten Cercle Brügge hinnehmen.

Brügge lag gegen den Tabellenführer Union Saint-Gilloise bereits nach 24 Minuten mit 2:0 in Führung, ehe man in der zweiten Hälfte zwei Tore kassierte. Besonders bitter: In der 90. Minute kassierte die Thalhammer-Elf das bittere 2:3 nach einem Eigentor von Youngster Jesper Daland.

Damit liegt Cercle Brügge nach 20 Runden auf Platz 13, nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Union Saint-Gilloise hat sechs Punkte Vorsprung auf Club Brügge, die allerdings ein Spiel weniger bestritten haben.

