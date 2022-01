Champions-Hockey-League-Halbfinale wegen Corona-Fällen erneut verschoben

Das am kommenden Dienstag angesetzte zweite Semifinale der Champions Hockey League (CHL) zwischen Tappara Tampere und RB München ist neuerlich verschoben worden. Wie die CHL am Donnerstag bekanntgab, sei das gesamte Tampere-Team von den finnischen Gesundheitsbehörden nach einigen Corona-Fällen in der Mannschaft unter Quarantäne gestellt worden. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht.

Der schwedische Club Rögle Ängelholm mit dem Kärntner Marco Kasper steht als Finalteilnehmer bereits fest. Das Endspiel ist am 1. März angesetzt.

(APA)

Bild: Imago