Champions League: Alle Infos zum heutigen Saisonstart

Heute startet die UEFA Champions League in die neue Saison. Wir geben dir alle Termine, Infos zur ersten Auslosung und Gruppenphase der Königsklasse und vieles mehr!

Wenige Wochen ist es her, dass Real Madrid seinen 14. Europapokal-Erfolg gefeiert hat (8x Champions League und 6x Europapokal der Landessieger). Schon im Juni geht es weiter mit der Vorrunde für die Champions League Qualifikation.

Dieses Jahr wird der Zeitplan durch die WM 2022 in Katar, die im Winter stattfindet, beeinflusst. Wir verschaffen Euch einen Überblick über die Zeitpläne, die Auslosungen, die Mannschaften und darüber, wer die Champions League 2022/23 live überträgt.

Wann startet die Champions League Saison 2022/23?

Die Vorrunde der Champions-League-Qualifikation startet bereits am 21. Juni 2022 und endet am 24. Juni 2022. Am 5. Juli startet daraufhin die Qualifikation für die Champions League, die schlussendlich mit dem Beginn der Playoffs am 16. August enden. Die Sieger aus den Playoffs qualifizieren sich für die Gruppenphase der Champions League, die am 6. September beginnt. Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase, bei der erstmalig fünf deutsche Teams vertreten sind, findet am 25. August 2022 statt. Die K.o.-Phase startet schließlich im Februar 2023 nach einer Winterpause, wegen der WM 2022 in Katar.

Champions League Spielplan 2022/23

Termine Champions League Qualifikation:

Halbfinale Vorrunde: 21. Juni 2022

Finale Vorrunde: 24. Juni 2022

Erste Qualifikationsrunde: 5./6. & 12./13. Juli 2022

Zweite Qualifikationsrunde: 19./20. & 26./27. Juli 2022

Dritte Qualifikationsrunde : 2./3. & 9. August 2022

Playoffs: 16./17. & 23./24. August 2022

Termine für die Gruppenphase der Champions League:

Spieltag 1: 6./7. September 2022

Spieltag 2: 13./14. September 2022

Spieltag 3: 4./5. Oktober 2022

Spieltag 4: 11./12. Oktober 2022

Spieltag 5: 25./26. Oktober 2022

Spieltag 6: 1./2. November 2022

Termine für die K.o.-Phase der Champions League:

Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023

Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023

Finale: 10. Juni 2023

Wann ist die Champions League Auslosung für die Saison 2022/23?

Erste Qualifikationsrunde: 14. Juni 2022

Zweite Qualifikationsrunde: 15. Juni 2022

Dritte Qualifikationsrunde: 18. Juli 2022

Playoffs: 2. August 2022

Gruppenphase: 25. August 2022

Achtelfinale: 7. November 2022

Viertel- und Halbfinale: 17. März 2022

Welche Teams sind bereits für die Champions League 2022/23 qualifiziert?

Qualifizierte Teams für die CL-Gruppenphase nach Land

Spanien: Real Madrid (Titelverteidiger der Champions League), FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevilla

Deutschland: Eintracht Frankfurt (Titelverteidiger der Europa League), FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen

England: Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Tottenham Hotspur

Italien: AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin, SSC Neapel

Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille

Portugal: FC Porto, Sporting Lissabon

Niederlande: Ajax Amsterdam

Österreich: FC Red Bull Salzburg

Ukraine: Shakhtar Donetsk

Belgien: FC Brügge

Schottland: Celtic Glasgow

Wann und wo findet das Champions League Finale 2023 statt?

Das Finale der kommenden Champions League Saison wird am 10. Juni 2023 in Istanbul im Atatürk Olympiastadion stattfinden. Normalerweise finden in diesem Stadion die Spiele der türkischen Nationalmannschaft statt. Bereits 2005 wurde das Champions League Finale dort ausgetragen als es zu dem historischen Comeback von Liverpool gegen den AC Mailand kam. Nach einem 0:3 Rückstand schaffte es Liverpool noch in das Elfmeterschießen und gewann dort den Henkelpott.

WM 2022 in Katar und der Einfluss auf die Champions League

Dadurch dass die WM 2022 in Katar im Winter stattfindet, gibt es im Winter eine ungewöhnlich lange Pause in der Königsklasse. Zwischen dem 2. November 2022 und dem 14. Februar 2023 finden keine Spiele in der Champions League statt.

Welche Teams nehmen an der Champions-League-Qualifikation teil?

Vorrunde der Champions League Qualifikation:

Halbfinale 1: FC Levadia Tallinn (EST) – Víkingur Reykjavík (ISL)

Halbfinale 2: La Fiorita 1967 (SMR) – Inter Club D’Escaldes (AND)

Finale: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Erste Qualifikationsrunde:

Qarabağ (AZE), Malmö (SWE), Ludogorets Razgrad (BUL), Sheriff (MDA), CFR Cluj (ROU), Bodø/Glimt (NOR), Ferencváros (HUN), Maribor (SVN), Slovan Bratislava (SVK), HJK (FIN), The New Saints (WAL), F91 Dudelange (LUX), Žalgiris (LIT), Lincoln Red Imps (GIB), Shamrock Rovers (IRL), Linfield (NIR), Zrinjski (BIH), Shakhtyor Soligorsk (BLR), Sutjeska Nikšić (MNE), KÍ (FRO), Lech Poznań (POL), Hibernians (MLT), Tobol (KAZ), Shkupi (MKD), Pyunik (ARM), RFS (LVA), Dinamo Batumi (GEO), Tirana (ALB), Ballkani (KOS), Vorrunden-Gewinner

Zweite Qualifikationsrunde:

Dinamo Zagreb (CRO), Olympiacos (GRE), Viktoria Plzeň (CZE), Maccabi Haifa (ISR), Zürich (SUI), Dynamo Kyiv (UKR), Midtjylland (DEN), Fenerbahçe (TUR), AEK Larnaca (CYP), 15 Gewinner der ersten Qualifikationsrunde

Dritte Qualifikationsrunde:

Crvena zvezda (SRB), Apollon Limassol (CYP), Benfica (POR), Rangers (SCO), PSV Eindhoven (NED), Monaco (FRA), Sturm Graz (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL), 12 Sieger der 2. Qualifikationsrunde

Playoffs:

Copenhagen (DEN), Trabzonspor (TUR), 10 Sieger der 3. Qualifikationsrunde

Sechs der zwölf Teams aus den Playoffs qualifizieren sich für die Champions-League-Gruppenphase.

Bild- und Text: skysport.de