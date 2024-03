Champions League Auslosung live: Ziehung zum Viertelfinale im TV & im kostenlosen Stream

In Nyon wird das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgelost. Mit Sky bist du hautnah dabei – im TV auf Sky Sport Austria 1, im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at und in der neuen Sky Sport Austria App. Alle Infos zur Auslosung gibt’s hier.

Champions League Auslosung zum Viertelfinale: Wo und wann?

Das Viertelfinale der Champions League wird am 15. März 2024 um 12 Uhr in Nyon ausgelost. Sky Sport Austria überträgt voraussichtlich ab 11:30 Uhr LIVE im TV.

HIER auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App gibt’s die Auslosung wie gewohnt parallel im kostenlosen Livestream.

Halbfinale wird ebenfalls ausgelost

Anschließend an die Viertelfinal-Auslosung wird auch das Halbfinale der Champions-League-Saison 2024 ausgelost. Aus administrativen Gründen muss im Finale ein Team als „Heim-Mannschaft“ deklariert werden, deshalb findet auch eine Endspiel-Auslosung statt.

Diese Teams sind für das CL-Viertelfinale 2024 qualifiziert:

Alle Ergebnisse und Highlights der CL-Achtelfinal Rückspiele im Überblick:

CL-Auslosung: Der Modus im Viertelfinale

Es gibt keine Begrenzungen. Vereine aus dem gleichen Verband und Land können ohne Einschränkungen einander zugelost werden. Auch Paarungen, die bereits in der Gruppenphase stattgefunden haben, sind nun wieder möglich.

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Das Viertelfinale steigt am 09. und 10. (Hinspiele) sowie am 16. und 17. April (Rückspiele).

Das Halbfinale, das direkt mit ausgelost wird, wird am 30. April/01. Mai (Hinspiele) und 07./08. Mai (Rückspiele) ausgetragen. Am 1. Juni steigt das Finale der Champions League.

Alle Spiele der UEFA Champions League gibt es live bei Sky Sport Austria – streame die Partien mit dem Sky X Traumpass!

Alle Champions League Termine 2024 im Überblick

Viertelfinale: 09./10. April sowie 16./17. April 2024

09./10. April sowie 16./17. April 2024 Halbfinale : 30. April/01. Mai sowie 07./08. Mai 2024

: 30. April/01. Mai sowie 07./08. Mai 2024 Finale: Samstag, 1. Juni 2024, London

Champions League Finale 2024 – wann und wo?

Das Finale der 69. Champions-League-Saison findet am Samstag, den 1. Juni 2024 im berühmten Wembley Stadium in London statt. Das letzte mal als das Champions-League-Finale in diesem Stadion ausgetragen wurde standen sich der BVB und die Bayern gegenüber. Mit einem 2:1-Sieg konnten sich die Münchner 2013 knapp durchsetzen.

Bild: Imago