Champions-League-Halbfinalist Villarreal verliert gegen Alaves

Champions-League-Halbfinalist Villarreal ist in der spanischen Fußball-Liga ausgerutscht und hat am Samstag bei Nachzügler Deportivo Alaves 1:2 verloren. Nach einer halben Stunde lagen die Gastgeber schon 2:0 voran, Samuel Chukwueze (Torschütze im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München) gelang in der 47. Minute nur der Anschlusstreffer. Villarreal kam dadurch vom siebenten Platz nicht weg, Alaves verbesserte sich um einen Platz und ist nun 19., also Vorletzter.

In der Königsklasse steht das „Submarino Amarillo“ (das gelbe U-Boot) nach einer 0:2-Niederlage bei Liverpool im Hinspiel am Mittwoch vor dem Ausscheiden. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag.

(APA)

Bild: Imago