Champions-League-Klub war an Ex-Rapid-Trainer Klauß dran

Seit seines Amtsaustrittes als Cheftrainer beim SK Rapid befindet sich Robert Klauß auf der Suche nach einer neuen Aufgabe – nun war ein Champions-League-Klub dran.

Nach Sky-Informationen hatte der 41-jährige Deutsche ein Angebot vom FC Pafos, welches er vergangene Woche abgelehnt hat.

Die Zyprioten befanden sich auf Trainersuche, da ihr bisheriger Übungsleiter Juan Carlos Carcedo von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte und nach Russland zu Spartak Moskau wechselte. Den Job auf Zypern übernahm nun Albert Celades.

Als 26. in der Ligaphase der Champions League darf sich der FC Pafos Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Phase in der Königsklasse machen. National belegt das Team um Routinier David Luiz aktuell den zweiten Tabellenrang.

Nächstes Kapitel für Klauß

Robert Klauß, der von November 2023 bis April 2025 Trainer der Hütteldorfer war, hatte nach Sky-Infos bereits ein paar spannende Möglichkeiten aus der 2. Deutschen Bundesliga sowie aus der zweithöchsten spanischen Spielklasse – die passende Aufgabe dürfte jedoch noch nicht dabei gewesen sein.

(Red.) / Bild: GEPA