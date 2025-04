Champions League: Kovac plant Rotation gegen Barca

BVB Trainer Niko Kovac wird wohl gegen Barcelona in der Champions League (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky-X-Traumpass live streamen) seine Startelf deutlich ändern. Wie Sky am Montag schon exklusiv berichtet hatte, soll Julian Brandt zum ersten Mal unter Kovac nur auf der Bank sitzen.

Nach Sky Infos sollen auch Kapitän Emre Can und Außenverteidiger Julian Ryerson nicht in der ersten Elf stehen. Für Ryerson soll Couto spielen, Can wird wohl durch Bensebaini ersetzt.

Emre Can ist schon seit längerem leicht angeschlagen und soll daher jetzt eine Pause bekommen. Ryerson ist einer der Vielspieler unter Kovac und bekommt vom Trainer ebenfalls eine Pause. Nach der 0:4-Niederlage in Barcelona ist die Chance aufs Weiterkommen in der Champions League nur noch gering für den BVB.

Das Bundesliga-Spiel gegen Gladbach am Sonntag ist zudem für die Aufholjagd Richtung internationale Plätze extrem wichtig. Da könnte ein ausgeruhter Ryerson zurück in die Startelf kommen.

Kovac vor Barca-Rückspiel: „Wunder gibt es immer wieder“

