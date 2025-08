Mit Sturm Graz und dem FC Salzburg im Rennen um die Königsklasse geht am Montag in Nyon die Playoff-Auslosung der diesjährigen Champions League über die Bühne. Die ganze Auslosung seht ihr live im Stream in unserer Mediathek auf skysportaustria.at!

Während Salzburg in der 3. Qualifikationsrunde der Königsklasse noch das Duell mit dem FC Brügge überstehen muss, steigt Meister Sturm direkt im Playoff in den Bewerb ein. Am kommenden Montag (4. August um 12 Uhr) erfahren die österreichischen Vertreter, auf welche Klubs sie in der letzten Hürde vor dem Hauptbewerb treffen können.

Sturm tritt als österreichischer Liga-Champion im Meisterweg an, ist dort allerdings ungesetzt. Meistert Salzburg die Hürde Brügge, würden die Bullen über den Ligaweg ins Playoff einziehen und wären dort dann gesetzt. Scheitern die Mozartstädter in der 3. Qualifikationsrunde gegen die Belgier, ist man automatisch ohne weitere Playoff-Spiele in der Europa League dabei.

Champions-League-Playoff: Die möglichen Gegner von Sturm und Salzburg*

Meisterweg

Gesetzte Teams (mögliche Gegner Sturm Graz)

Bodö/Glimt

Sieger aus FC Kopenhagen (DEN) vs. Malmö FF (SWE)

Sieger aus Roter Stern Belgrad (SRB/Marko Arnautovic) vs. Lech Posen (POL)

Sieger aus Ludogorez Rasgrad (BUL) vs. Ferencvaros Budapest (UNG)

Celtic Glasgow (SCO)

Ungesetzte Teams

Sturm Graz (AUT)

FC Basel (SUI)

Sieger aus KF Shkendija (MKD) vs. Qarabag Agdam (AZE)

Sieger aus Slovan Bratislava (SVK) vs. Qairat Almaty (KAZ)

Sieger aus Dynamo Kiew (UKR) vs. Paphos FC (CYP)

Ligaweg

Gesetzte Teams

Sieger aus FC Brügge (BEL) vs. FC Salzburg (AUT)

Sieger aus Benfica Lissabon vs. OGC Nizza

Ungesetzte Teams (mögliche Gegner FC Salzburg)

Sieger aus Feyenoord Rotterdam (NED) vs. Fenerbahce Istanbul (TUR)

Sieger aus Glasgow Rangers (SCO) vs. Viktoria Pilsen (CZE)

*Änderungen möglich: Die UEFA gibt die genauen Setzlisten und möglichen Paarungen im Champions-League-Playoff am Montag bekannt.

++ CL-Playoff-Auslosung – Hier geht es zum Livestream ++

