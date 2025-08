Championship-Auftakt mit Christoph Klarer – English Football League live bei Sky Sport

1. Spieltag mit Birmingham City – Ipswich Town am Freitag ab 20:50 Uhr und FC Southampton – AFC Wrexham am Samstag ab 13:20 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus und zeigt zusätzlich zur Premier League ab dieser Saison die EFL, Carabao Cup und Vertu Trophy

Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 erwirbt Sky umfangreiche Live-Übertragungsrechte der EFL und des Carabao Cups für Österreich, Deutschland und Schweiz

Mit Sky X streamen

Die English Football League steht für Tradition, physische Intensität und hohes sportliches Niveau. Mit der Championship, League One und League Two bildet sie das Fundament unterhalb der Premier League, ist der älteste professionelle Ligaverband der Welt und gilt zugleich als Talentschmiede. So zählt etwa die Championship zu den stärksten zweiten Ligen Europas und bietet gleichzeitig ambitionierten Vereinen ein hochprofessionelles Umfeld – mit steigender internationaler Aufmerksamkeit, wie aktuell am Beispiel von Wrexham AFC eindrucksvoll zu sehen ist.

Der walisische Klub, seit November 2020 im Besitz der Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney, feierte vergangene Saison den dritten Aufstieg in Folge – ein bislang einmaliger Erfolg im englischen Profifußball.

Nun steht ein neues Kapitel für den AFC an, das da heißt: Championship. Am 1. Spieltag reist Wrexham zum Premier-League-Absteiger FC Southampton. Ab 13:20 Uhr überträgt Sky Sport Premier League die Partie am Samstag live.

Christoph Klarer startet mit dem Brady-Klub Birmingham City gegen Absteiger Ipswich Town

Mittendrin in der Championship auch einige Österreicher: Der ehemalige Salzburg-Headcoach Gerhard Struber leitet die Geschicke von Bristol City oder ÖFB-Teamstürmer Andreas Weimann, der für Derby County auf Torjagd geht. Das erste Live-Match aus der Championship läuft am Freitag ebenfalls mit rotweißroter Beteiligung. Christoph Klarer war ein Leistungsträger in der Aufstiegssaison von Birmingham City – als Abwehrchef und zeitweise auch als Kapitän. Die Blues gelten als einer der schlafenden Riesen des englischen Fußballs. An dessen Potential auch der ehemalige NFL-Superstar Tom Brady glaubt, der in den Klub investiert.

Ob Klarer mit Birmingham City gleich zum Auftakt der Championship-Saison im St. Andrew’s Stadium ausgerechnet gegen Absteiger Ipswich Town durchstartet, ist am Freitag ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Premier League zu sehen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Sky Sport hat sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Foto: Imago