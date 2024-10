Chance für Ex-Sturm-Goalie? Alisson fällt wochenlang aus

Wegen einer Oberschenkelverletzung fehlt Torhüter Alisson Becker dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool laut Medienberichten voraussichtlich sechs Wochen.

Damit verpasst der Brasilianer die Champions-League-Spiele gegen die deutschen Bundesligisten RB Leipzig und Bayer Leverkusen sowie in der Premier League die Topduelle mit den Londoner Klubs FC Chelsea und FC Arsenal.

HIGHLIGHTS | Crystal Palace – FC Liverpool | 7. Spieltag

Alisson verletzte sich am vergangenen Samstag im Spiel bei Crystal Palace (1:0). Der 32-Jährige musste gegen Ende der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Der Schlussmann kann wohl erst nach der Länderspielpause im November wieder eingesetzt werden.

Damit würde Alisson am 24. November in Southampton zurückkehren. „Wir müssen abwarten, aber es wird ein paar Wochen dauern, bis er zurückkommt“, hatte Teammanager Arne Slot am Wochenende erklärt. Alisson war bereits in der vergangenen Saison wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.

Jaros-Debüt nach Verletzung

Als Vertreter kam gegen den Glasner-Klub erstmals Vitezslav Jaros für den LFC zum Einsatz und absolvierte die verbleibenden elf Minuten ohne Gegentor. Der Ex-Sturm-Leihspieler darf sich auch Chancen auf weitere Einsätze ausrechnen, allerdings gilt Caoimhin Kelleher nicht nur aufgrund seiner zwei bisherigen Saisoneinsätze als etatmäßige Nummer zwei im Kader.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.