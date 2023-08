„Chance zur Wiedergutmachung“ gegen ÖFB-Team: Schweden-Coach Andersson mit Revanchegelüsten

Im Zuge seiner Kadernominierung für die EM-Quali-Spiele gegen Estland (9. September) und Österreich (12. September) hat Schwedens Teamchef Janne Andersson Revanchegelüste erkennen lassen.

Das 0:2 im Juni in Wien gegen das ÖFB-Team liegt dem 60-Jährigen noch immer im Magen. „Wir haben an diesem Tag gegen eine Mannschaft verloren, die besser war als wir. Jetzt haben wir die Chance zur Wiedergutmachung“, sagte Andersson.

Schweden liegt in Gruppe F mit drei Punkten aus drei Partien hinter Österreich (10/4) und Belgien (7/3) an der dritten Stelle. Nur die Top zwei sind fix bei der EURO 2024 in Deutschland dabei. „Ich mag Herausforderungen. Auf uns wartet eine schwierige, aber machbare Aufgabe“, meinte Andersson.

Der Coach kann auf seine Top-Stars wie Alexander Isak (Newcastle), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Tottenham) und Victor Lindelöf (Manchester United) zurückgreifen. Wieder fit sind Ludwig Augustinsson (Anderlecht) und Emil Holm (Atalanta), die im Juni wegen Verletzungen fehlten. Eine kleines Fragezeichen steht noch hinter Mattias Svanberg – der Wolfsburg-Mittelfeldspieler sieht während der Länderspiel-Phase Vaterfreuden entgegen. „Nachdem das Kind geboren ist, wird er zu uns stoßen. Ich hoffe, dass es bald sein wird“, sagte Andersson.

