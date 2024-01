Chaos im brasilianischen Fußball – Neymar feiert währenddessen auf einer Party-Kreuzfahrt

Ob nun 3000 oder 4000 Gäste an Bord der MSC Preziosa waren, darüber gehen die Berichte ebenso auseinander wie über die Kosten für die eher ungewöhnliche Reise. Gesichert ist nur, dass Neymar das 330 Meter lange Kreuzfahrtschiff mit Casino und Wasserpark von 26. bis zum 29. Dezember gechartert hatte. 30 Konzerte soll es an Bord gegeben haben. Die Preise für das Spektakel lagen angeblich zwischen 1000 und 6000 Euro, je nach Kabinenkategorie.

„Mein Beileid an jene, die nicht dabei waren“, schrieb Neymar über die Party-Kreuzfahrt unter dem Motto „Ney(em alto)Mar“ (Neymar auf See). Das Spektakel vor der Küste Brasiliens steht freilich in einem krassen Gegensatz zu all dem, was sich gerade an Land abspielt. Die Selecao, für die Neymar nach einem Kreuzbandriss derzeit sowieso nicht spielen kann, dümpelt in unruhigen Gewässern, schwere Stürme ziehen über den Verband (CBF) hinweg.

Tatsächlich herrscht Chaos im brasilianischen Fußball, in erster Linie bedingt durch die Posse um Ednaldo Rodrigues. Der wurde 2022 zum Präsidenten der CBF gewählt, allerdings setzte ihn im Dezember ein Gericht in Rio de Janeiro wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten wieder ab. Am Donnerstag nun machte ein Richter des Obersten Bundesgerichts durch eine einstweilige Verfügung alles wieder rückgängig. Rodrigues ist also erst mal wieder im Amt.

Als tauglich für das Amt hat sich Rodrigues bislang eher nicht erwiesen, was allein schon die Suche nach einem neuen Nationaltrainer beweist. Just an jenem Tag, als Neymar mit seinem Partyvolk wieder an Land ging, gab Real Madrid die Vertragsverlängerung mit Carlo Ancelotti bis 2026 bekannt. Ein halbes Jahr lang hatte Rodrigues zuvor vermittelt, der Italiener werde in diesem Sommer die Selecao übernehmen und sie bei der Copa America und bei der WM 2026 betreuen.

(SID)/Bild: Imago