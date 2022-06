via

In einem chaotischen Freiwasserrennen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Ungarn sind am Sonntag vier Nationen disqualifiziert worden.

Die zu diesem Zeitpunkt vorne schwimmenden Teams aus Griechenland, Südkorea, Südafrika und Spanien wurden in der Staffel über 4 x 1,5 Kilometer kurz nach dem ersten Wechsel aus dem Rennen genommen. Sie hatten wohl einen falschen Weg im Lupa-See gewählt. Von der Disqualifikation profitierte das deutsche Team, das sich den WM-Titel sicherte.

