Chaos in Dornbirn! Trainer Pätzold nach nur drei Tagen weg

Völliges Chaos herrscht derzeit bei Zweitligist FC Dornbirn. Erst am Montag präsentierten die Vorarlberger Trainer Roberto Pätzold als Nachfolger von Thomas Janesitz. Drei Tage später ist dieser schon wieder Geschichte.

„Der FC Dornbirn kann das ausgehandelte und zugesicherte Vertragsangebot an den neu geplanten Cheftrainer Roberto Pätzold leider nicht wie vereinbart realisieren. In zuletzt turbulenten Tagen konnten zahlreiche Zusagen eines privaten Investors wider Erwarten nicht eingehalten werden“, teilt der Vorletzte der 2. Liga in einer Presseaussendung mit und erklärt weiter: „Wir bedauern die Geschehnisse zutiefst und bedanken uns ausdrücklich bei unserem absoluten Wunschkandidaten Roberto Pätzold für den hervorragenden Eindruck der vergangenen Tage und den professionellen Umgang mit dieser für alle unglücklichen Situation. Der FC Dornbirn wünscht dem Fußballlehrer für die Zukunft nur das Beste.“

Laut der „Krone“ wurde Pätzold von Berater Franz Schwaiger nach Dornbirn gelotst. Dieser wollte auch neue Sponsoren und Spieler bringen. Da offenbar noch kein Vertrag mit dem ehemaligen Admira-Coach Pätzold abgeschlossen wurde, stand einer sofortigen Trennung nichts im Wege.

