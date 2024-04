Charlize Mörz holt Gesamt-Weltcup-Sieg im Bodenturnen

Die Burgenländerin Charlize Mörz hat mit Platz sieben im Bodenbewerb von Baku den ersten Gesamtweltcupsieg einer Österreicherin im Turnen fixiert. „Das ist richtig cool. Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl in die EM“, sagte die bereits für Olympia qualifizierte 18-Jährige nach dem vierten und letzten Weltcupbewerb.

Das Boden-Weltcup-Finale in Doha lief für Charlize Mörz nicht optimal: der 18-jährigen Mattersburgerin misslangen Verbindungselemente und Pirouetten, die Siegerin des letzten Weltcups in Baku erreichte diesmal Platz 7. In der Endabrechung über alle vier Olympia-Qualifikations-Weltcups blieb Mörz dennoch auf Platz 1. Sie gewann somit als erste Österreicherin einen Gesamtweltcup im Kunstturnen: „Gold, Bronze und immer Finale bei vier Weltcups, das waren super Erfahrungen.“

Mörz 2x voran: Olympia-Qualifikations-Wertung und Gesamt-Weltcup

Die vier Weltcups in Kairo, Cottbus, Baku und Doha hatten sowohl die letzte Olympia-Qualifikations-Chance für je zwei Startplätze pro Gerät gebildet, als auch den offiziellen Gesamt-Weltcup 2024. In die Olympia-Wertung kamen nur Turnerinnen, die noch nicht persönlich oder über ihr Land für Paris qualifiziert waren. Hier konnte Charlize Mörz der Quotenplatz nicht mehr streitig gemacht werden und sie behielt die Spitzenposition auch nach Doha bei. Die Spanierin Laura Casabuena verdrängte allerdings im letzten Moment noch die Philippinin Emma Malabuyo von Platz 2.

In die Gesamt-Weltcupwertung kamen auch jene Athletinnen, die sich bereits für die Olympischen Spiele bei der letzten WM über ihr Top-12-Land oder als eine von 15 Mehrkämpferinnen qualifiziert hatten. In dieser Wertung gewann Charlize Mörz schließlich knapp vor der in Frankreich aufgewachsenen algerischen Vizeweltmeisterin Kaylia Nemour, die ihr Olympia-Ticket schon über den Mehrkampf fix hatte und zum Schluss das Boden-Finale in Katar gewann.

Österreichs Nationaltrainerin Gabi Frehse: „Heute haben Charlize die Schwierigkeitspunkte gefehlt. Aber sie erhielt – da sollte man nicht übersehen – trotz der ausgelassenen oder schlecht geturnten Elemente im Doha-Finale ihre bis jetzt höchste Ausführungswertung.“ Jetzt die geplante Schwierigkeit und die hohe Ausführung addiert…

Website des Katar-Turnweltcups 2024 (inkl. Ergebnislisten)

(APA/Turnsport Austria)

Bild: GEPA