Chelsea bindet Kapitän langfristig

Reece James hat einen neuen Vertrag bis 2032 beim FC Chelsea unterschrieben, das gaben die Blues offiziell bekannt.

Seit über 20 Jahren trägt der Kapitän das Trikot des Vereins und bestritt seitdem 225 Pflichtspiele auf Profiebene.

Der 26-Jährige zeigte sich im Rahmen des Vertragsverlängerung überglücklich über seinen langfristigen Verbleib: „Chelsea bedeutet mir sehr viel. Ich habe immer gesagt, dass ich meine besten Jahre hier verbringen möchte, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir alles haben, was nötig ist, um an unsere bisherigen Erfolge anzuknüpfen.“

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(Red.)

Bild: Imago