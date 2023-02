via

via Sky Sport Austria

Der FC Chelsea kommt in der Premier League einfach nicht in Fahrt. Gegen das Tabellenschlusslicht Southampton gab es an der Stamford Bridge eine 0:1-Niederlage.

Das einzige Tor der Partie erzielte James Ward-Prowse per Freistoß (45. + 1). Eine Kopfverletzung von Kapitän Cesar Azpilicueta in der zweiten Halbzeit musste lange behandelt werden und zog eine zwölfminütige Nachspielzeit nach sich. In der Liga sind die „Blues“ nun seit vier Spielen sieglos.

Bild: Imago