Chelsea kassiert Pleite in Brighton

Chelsea hat am Freitag in der englischen Fußball-Premier-League einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Tabellenvierte unterlag bei Brighton & Hove Albion mit 0:3. Der Rückstand der „Blues“ auf Spitzenreiter Liverpool beträgt damit weiter 14 Punkte. Manchester City, Newcastle und Bournemouth könnten am Samstag allesamt an den Londonern vorbeiziehen.

Kaoru Mitoma brachte den neuen Tabellenachten in Führung (27.). Yankuba Minteh entschied die Partie mit einem Doppelpack (38., 63.). Chelsea war vergangenes Wochenende bereits im FA-Cup mit einem 1:2 auswärts an Brighton gescheitert.

Alle Tore:

Kaouru Mitoma 1:0 (27.)

Yankuba Minteh 2:0 (38.)

Kaouru Mitoma 3:0 (63.)

(APA)/Beitragsbild: Imago