EFL-Cup: Chelsea kassiert überraschende Niederlage im Halbfinal-Hinspiel

Zweitligist Middlesbrough kann vom Einzug ins englische Ligacup-Finale träumen. Der in der Meisterschaft nur im Mittelfeld klassierte Außenseiter gewann das Halbfinal-Hinspiel gegen Chelsea am Dienstag zu Hause mit 1:0. Den entscheidenden Tor erzielte Hayden Hackney in der 37. Minute.

Middlesbrough stemmte sich dann erfolgreich gegen die Angriffe des Favoriten. Das Rückspiel findet am 23. Jänner in London statt. Das zweite Halbfinale bestreiten Liverpool und Fulham.

(APA)/Bild: Imago