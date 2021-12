Chelsea-Match unterbrochen! Fan kollabiert

via

Besorgniserregender Vorfall beim Premier-League-Match zwischen Watford und Chelsea: Weil ein Fan auf der Haupttribüne zusammengebrochen ist, musste das Spiel unterbrochen werden. Schiedsrichter Coote hat beide Mannschaften bereits in die Kabine geholt. Niemand ist mehr auf dem Rasen. Ungewisse Stille an der Vicarage Road. Die Fans starren nur auf ihre Handys, versuchen sich zu erkundigen, was passiert ist. Vom Stadionsprecher hat es eine entsprechende Ansage gegeben.

Die FA hatte kurze Zeit später bestätigt, dass das Spiel wegen eines Vorfalls auf den Zuschauerrängen bis auf Weiteres unterbrochen ist.

Erst vor rund sechs Wochen hat es beim Spiel zwsichen Newcastle und Tottenham einen ähnlichen Fall gegeben, bei dem ein Fan zusammengebrochen war. Sein Sitznachbar hat dabei eine schnelle Herzdruckmassage eingeleitet, die beiden Spurs-Profis, Dier und Reguillon, haben den Schiedsrichter auf den Vorfall aufmerksam gemacht, der das Spiel daraufhin sofort unterbrach.

