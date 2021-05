via

via Sky Sport Austria

Mit seinem ersten Champions-League-Tor für den FC Chelsea hat Kai Havertz seine Mannschaft zum Titel in der Königsklasse geschossen.

Ein erfolgreicher Konter in der 42. Minute nach Vorarbeit von Mason Mount sollte sich schlussendlich als Goldtreffer des Endspiels erweisen. Nicht nur deshalb geht für den Ex-Leverkusener schon zum Ende seiner ersten Saison in England “ein Kindheitstraum” in Erfüllung: “Jetzt mache ich das 1:0. Einfach ein unfassbares Gefühl.”

VIDEO: Havertz schießt Chelsea zum CL-Triumph