via

via Sky Sport Austria

Chelsea ist mit einem Dämpfer ins neue Jahr gestartet. Bei Aufsteiger Nottingham Forest kamen die Blues nur zu einem 1:1.

Raheem Sterling (16.) brachte Chelsea zwar früh in Führung. Für den zweiten Sieg in Folge reichte es dennoch nicht, weil Serge Aurier (63.) für Forest ausgleichen konnte. Chelsea kommt damit unter Graham Potter weiter nicht in Fahrt. Die hochambitionierten Blues sind nur Tabellenachter mit 18 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter und Stadtrivale FC Arsenal

Bild: Imago