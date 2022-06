Chelsea offenbar heiß auf Barca-Talent

via

via Sky Sport Austria

Thomas Tuchel und der FC Chelsea sollen ein Auge auf Alex Balde (18) geworfen haben, das berichtet Mundo Deportivo. Demnach soll der Linksverteidiger vom FC Barcelona den möglichen Chelsea-Abgang von Marcos Alonso (31) kompensieren, der wiederum neben anderen Klubs auch mit den Katalanen in Verbindung gebracht wird.

Balde ist angeblich schon länger im Visier von Tuchel. Bereits im vergangenen Jahr soll ihn Chelsea auf der Liste gehabt haben. Jetzt machen die Londoner offenbar Ernst und haben wohl Kontakt mit Baldes Berater Jorge Mendes aufgenommen.

Der U19-Nationalspieler Spaniens ist in Barcelona noch vertraglich bis 2024 gebunden. In der bisherigen Saison kam er sieben Mal für die erste Mannschaft zum Einsatz. Vorrangig ist der Linksfuß für die Reserve der Katalanen in der dritten Liga aktiv.

(skysport.de) / Bild: Imago