Chelsea reicht Angebot für BVB-Star ein

Die Blues haben eine Offerte in Höhe von umgerechnet rund 35 Millionen Euro eingereicht.

Der BVB fordert aber mindestens 50 Millionen Euro für den Flügelspieler. Sky Sport hatte bereits vor Wochen berichtet, dass der 20 Jahre alte Engländer ein Verkaufskandidat ist und seinen Wechselwunsch hinterlegt hat.

Gittens mit Chelsea einig

Gittens ist sich mit Chelsea über einen langfristigen XXL-Vertrag einig, laut englischen Medienberichten bis 2032.

Chelsea will in den Verhandlungen zunächst abwartend reagieren, die Blues haben Zeit, wie Sky Sport von Chelsea nahen Quellen erfuhr. Gittens muss in den Plänen der Londoner nicht schon zwingend bei der Klub-WM dabei sein.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago