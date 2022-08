Chelsea trennt sich von Topverdiener

Der 33-fache englische Nationalspieler Ross Barkley und der FC Chelsea gehen künftig getrennte Wege. Wie der FC Chelsea bekannt gab, wurde der Vertrag des 28-Jährigen bei den Blues vorzeitig aufgelöst.

Bis 2023 wäre das Arbeitspapier von Barkley noch gültig gewesen, laut englischen Medienberichten erhält er für die vorzeitige Auflösung eine Abfindung.

Mit der Vertragsauflösung verschafft sich der Premier-League-Klub Gehaltsspielraum. Der Brite soll pro Woche etwa 235.000 Euro bei den Blues verdient haben.

Ross Barkley has left Chelsea by mutual consent.

Wishing you well for the future, Ross! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 29, 2022