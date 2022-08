Chelsea und Barca verhandeln angeblich über de Jong-Transfer

Der FC Barcelona will Frenkie de Jong gerne verkaufen, um frisches Geld einzunehmen und sich gleichzeitig das üppige Gehalt zu sparen. Mit Manchester United war man sich auch einig – die Red Devils waren bereit 85 Millionen Euro zu bezahlen. Problem: De Jong will nicht zum englischen Rekordmeister, da United nicht in der Champions League spielt.

Und hier kommt der FC Chelsea ins Spiel, die zuletzt ebenfalls am Niederländer interessiert waren. Laut CBS-Reporter Ben Jacobs würde Barca sich mittlerweile mit 80 Millionen Euro begnügen und die Vereine sind auch in direkten Verhandlungen.

Und was will de Jong? Der will eigentlich immer noch bleiben, kann sich einen Wechsel zu Chelsea aber offenbar zumindest vorstellen.

Barcelona want around €80m for Frenkie de Jong having previously agreed a slightly higher €85m deal with #MUFC. #CFC are now in direct talks. De Jong has been consistent that he wants to stay but refused to take a pay cut. He is more open to Stamford Bridge than Old Trafford.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2022