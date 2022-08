Chelsea untersucht Rassismus-Vorfall gegen Spurs-Profi Son

via

Der englische Fußball-Topklub FC Chelsea hat nach rassistischen Äußerungen gegen Heung-min Son während des London-Derbys gegen Tottenham Hotspur (2:2) Untersuchungen eingeleitet.

Das teilte der Klub von Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag mit. Tottenhams Son war am Sonntag in der zweiten Halbzeit von einem Heimfan beleidigt worden, als er einen Eckstoß ausführen wollte.

„Der FC Chelsea hat seine Null-Toleranz-Politik gegenüber diskriminierendem Verhalten immer wieder deutlich gemacht – und doch gibt es immer noch Idioten wie diesen, die sich als sogenannte Fans dem Verein anschließen“, hieß es in der Klub-Mitteilung. Sollte der Fan identifiziert werden können, werde er „mit den härtesten Maßnahmen des Klubs rechnen müssen“.

Tuchel & Conte drohen Sperren

Nach dem Spiel waren Videoaufnahmen aufgetaucht, die eine rassistische Geste eines Fans in Richtung Son zeigten. Tottenham hatte in der Nachspielzeit der hitzigen Partie ausgeglichen. Nach dem Schlusspfiff hatten dann Tuchel und Tottenham-Coach Antonio Conte nach einer Auseinandersetzung jeweils die Rote Karte gesehen. Beide Teammanager wurden daraufhin vom Verband angeklagt, ihnen droht eine Sperre.

