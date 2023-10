Chelsea vergibt Preisschild für Lukaku

Romelu Lukaku hat beim FC Chelsea noch einen bis 2026 gültigen Vertrag. Derzeit ist der belgische Top-Stürmer an die AS Roma verliehen. Nun haben die „Blues“ das Preisschild für einen etwaigen Sommertransfer von Lukaku festgelegt.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet kann der Stürmer den FC Chelsea im Sommer 2024 für eine Ablöse von rund 43 Millionen Euro endgültig verlassen.

Der 30-Jährige ist noch bis Saisonende an die Roma verliehen. Bislang läuft es für den Belgier in Italien richtig gut. In acht Pflichtspielen erzielte Lukaku sieben Tore.

🚨🇧🇪 Understand Chelsea have already fixed an exit fee for Romelu Lukaku in summer 2024 — and it’s around £37m.

There’s an agreement to make Romelu available for that fee next year.

Lukaku, doing great on loan to Roma as he scored 7 goals.

