Chelsea-Verteidiger Rüdiger klagt über Speed-Bewertung bei FIFA 22

Antonio Rüdiger gefällt die Bewertung seiner Geschwindigkeit bei der neusten Ausgabe des Videospielklassikers FIFA überhaupt nicht. Darauf machte er die Entwickler auf Twitter aufmerksam.

“Kommt schon, EA Sports… 35,8 km/h Top-Speed auf dem Platz und ich bekomme nur eine 75 bei der Geschwindigkeit bei FIFA 22? Was brauche ich für eine 90 bei der Geschwindigkeit? 50 km/h?” Der deutsche Nationalspieler versah seinen Tweet mit einigen Lachsmileys.

Come on @EASPORTSFIFA … 35,8 km/h top speed on the pitch and only 75 pace in FIFA22?! 😂 What do I need to get around 90 pace? 50 km/h? 🤣😂 pic.twitter.com/tgTbmHgiDx

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) September 15, 2021